"Ни дня не работала": Людмила Порывай раскрыла размер своей пенсии в США

Мать популярной российской певицы Наташи Королёвой приняла участие в съёмках передачи "Звёзды сошлись". Она поделилась подробностями своей жизни в США, а также раскрыла размер своей американской пенсии.

75-летняя Людмила Порывай призналась, что никогда не работала в США, однако государство ежемесячно платит ей пенсию в размере $600.

"В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов по старости", — рассказала Порывай.

В интервью для "Телепрограммы" Порывай рассказала и о доходах своего 80-летнего мужа. По словам женщины, раньше он занимался бизнесом — был владельцем службы такси и ресторанов. Его пенсия составляет $2000.

Порывай призналась, что в США высокие квартплаты. Они с мужем платят за свою квартиру примерно тысячу долларов со всеми услугами в месяц.

Супруги состоят в браке уже 28 лет.