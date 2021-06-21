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Айза прервала беременность и вернулась к Гуфу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Айза Долматова сообщила о возвращении к бывшему мужу рэперу Гуфу. Женщина отметила, что не знает, как завершится её новый роман с Алексеем, но надеется снова жить вместе.

Айза прервала беременность и вернулась к Гуфу

"Да, мы снова сошлись с Лёшей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», — сказала Айза в передаче "Исповедь". 

Айзу не остановило то, что у Гуфа была девушка Юлия, которую она считает "глупой и поверхностной". Сын Айзы и Гуфа позитивно высказался о возвращении в семью отца. 

Долматова добавила, что надеется на исправление Лёши. По её словам, Гуф завязал с наркотиками и не пьёт много.

До этого Айза состояла в отношениях с певцом Олегом Майами. Женщина рассказала, что в их отношениях были проблемы - в частности, Олег разрешал слушать только его песни.

Айза заявила, что забеременела от Олега, но сделала аборт. Сейчас Долматова жалеет об этом - женщина хочет девочку.

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Автор: Артём Пермяков
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