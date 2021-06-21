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Врачи уже констатировали смерть: продюсер Андрея Егорова о кончине артиста

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Время танцора" Андрей Егоров умер на 52-м году жизни. Об обстоятельствах смерти артиста множатся разнообразные слухи. В частности, есть информация о том, что незадолго до смерти артист исчез, а после его бездыханное тело якобы неделю находилось в квартире.

Врачи уже констатировали смерть: продюсер Андрея Егорова о кончине артиста

Продюсер Ирина Семенец с негодованием опровергла подобные домыслы. Она убеждена, что телевидение распространяет недостоверную информацию о смерти актёра.

Продюсер рассказала, что 17 июня режиссер спектакля "Робинзон в эпоху Google", в которой играл Егоров, попросил её вызвать скорую помощь для артиста, который находился без сознания.

"Я вызвала скорую, скорая приехала через девять минут. Я позвонила партнеру по спектаклю и коллеге Егорова Людмиле Татаровой, которая была в этот день недалеко от его дома. Она туда собралась и поехала. Когда она приехала, врачи уже, к сожалению, констатировали смерть Андрея. Сразу же позвонили его родственникам, которые тоже приехали", — цитирует слова Ирины "Пятый канал".

Семенец объяснила, что приход полицейских в дом, где скончался человек, — стандартная процедура. Представители правоохранительных органов, по её словам, посмотрели заключение медиков, составили протокол и уехали.

"Когда мы прочитали совершенно жуткое по своей беспардонности сообщение о том, что якобы Андрей Егоров не выходил на связь, якобы он несколько дней лежал у себя в квартире, якобы туда пришли полицейские, хотя непонятно, каким образом и кто их туда вызвал… Я хочу сказать, что и в этот день, и неделю назад, и практически каждый день мы были на связи с Андреем — его друзья, его коллеги", — сказал Ирина.

Семенец отметила, что незадолго до смерти артиста его видели коллеги, родные и близкие.

Актёр Андрей Егоров прославился благодаря своей роли в фильме "Время танцора". Его партнёрами в кино были Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш и другие знаменитые артисты.

Егоров также известен ролями Василия Шуйского в "Царе Федоре Иоанновиче", и Николая II в "Красном колесе". Всего артист сыграл в более чем в 50 картинах.

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Полиция взломала дверь/Названа ПРИЧИНА СМЕРТИ звезды фильма"Варенька" актера Андрея Егорова.
Автор: Елена Былкина
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