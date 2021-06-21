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Моргенштерн принял предложение "жены", порадовав мать

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажный рэпер Моргенштерн даже классическое предложение руки и сердца умудрился перевернуть с ног на голову. Музыкант предоставил своей девушке Диларе Зинатуллиновой делать ему предложение. Торжественный шаг подруга рэпера сделала в синагоге во время шабата.

Моргенштерн принял предложение "жены", порадовав мать

Алишер Валеев (настоящее имя Моргенштерна) очень трогательно относится к своей девушке по имени Дилара Зинатуллина. Он раньше называл возлюбленную женой, однако теперь парочка решила по-настоящему узаконить свои отношения.

Исполнитель очень убедительно сыграл удивление, когда Дилара протянула ему кольцо с бриллиантом. Девушка объяснила свой шаг тем, сам Алишер надоумил её попросить у него руки и сердца.

Моргенштерн хоть и выражал крайнюю степень удивления, но присутствие при торжественном моменте матери музыканта свидетельствовало о том, что рэпер хорошо подготовился к знаменательному дню.

Музыкант впервые показал публике свою родительницу. Известие о помолвкие мама Моргенштерна приняла восторженно, искренне порадовавшись за счастье сына.

"Дорогая мать! Есть новость! Видишь эту женщину? Я давно в нее влюбился, сегодня вечером мы решили пожениться. Вот такой вот шабат, извините за мат … (изрядно удивилась) мать!" — сказал Алишер на видео, которое разместил в своём Instagram-аккаунте.

Моргенштерн, который ранее был удостоен звания "Женщина года", объяснил поклонникам, что желает устроить девичник, для которого нужно выбрать подходящее платье.

"Да, девочки, завидуйте, выхожу за… жену! Большего счастья для "Женщины года" и представить сложно. Я хочу сказать огромное спасибо своей жене …(обалдеть), реально жене, получается), за то, что она перевернула реальность и теперь официально заслужила статус "Главная шоуменка Рашки". Она избавила нашу семью от типичного "Алишер сделал предложение Диларе" и в лучших моих традициях сломала все ожидания и стереотипы. Ну жена, реально… А произошло это чудо в синагоге, на моем первом шабате. Символично, шо пепец", — отметил радостный музыкант.

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MORGENSHTERN женился / Дилара сделала предложение Алишеру!
Автор: Елена Былкина
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