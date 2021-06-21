Татьяна Брухунова показала точёную фигуру в купальнике

32-летняя жена Евгения Петросяна предпочитает одежду в стиле "оверсайз". За многослойными нарядами женщины трудно разглядеть её фигуру, однако Татьяна всё-таки показала себя во всей красе, сфотографировавшись на пляже в купальнике.

Татьяна Брухунова

Брухунова сейчас отдыхает на Мальдивах. Женщина делится с подписчиками жизнерадостными снимками с элитного курорта.

Татьяну восхищают красоты райских островов. Фотографии экзотических пейзажей супруга юмориста сопровождает философскими постами о радостях жизни.

В очередной своей публикации в Instagram Брухунова опубликовала серию снимков в купальнике.

Экстравагантная женщина осталась верной себе и выбрала для отдыха весьма необычный купальник под названием "влюбленные попугаи". Стоимость купальника, как уже выяснили дотошные фолловеры, составляет 5500 рублей.

Татьяна Брухунова

"Топ-5 приятностей, которые вас радуют и вдохновляют?

У меня так:

— природа;

— свежие цветы на столе;

— просыпаться без будильника;

— порядок и уют дома;

— вкусная еда", — написала Татьяна под снимками.

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