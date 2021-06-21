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Бывший сокамерник Ефремова рассказал о состоянии актёра в тюрьме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мужчина, который отбывал наказание в колонии вместе с Михаилом Ефремовым, рассказал о состоянии актёра. В июне 2020 года артист в Москве устроил ДТП со смертельным исходом в пьяном виде.

Бывший сокамерник Ефремова рассказал о состоянии актёра в тюрьме

В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам лишения свободы. Наказание он отбывает в ИК-4 в Белгородской области. Ранее сообщалось, что на время следственных действий актёр был доставлен в Москву, где пока находится под домашним арестом.

По словам бывшего сокамерника Ефремова, у актёра всегда разное настроение. Артист в разговоре заявил, что не помнит момента ДТП и знает ситуацию по видео, которое было показано.

"Вздыхает: ну, время пролетит быстро. Конечно, надеется на условно-досрочное", — приводит StarHit слова сокамерника Ефремова.

Также он заявил, что Ефремов очень сильно похудел. Сотрудникам колонии даже пришлось перешивать его телогрейку.

"Тяжело ему, но силы есть, справится. Еще он очень сильно похудел: вещи прямо висят, а телогрейку вообще перешивали. Думаю, это все из-за нервов. Сейчас ждет, когда кассация будет рассматриваться", — заявил мужчина.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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