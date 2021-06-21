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Хвост страшнее самого события: супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актер Сергей Жигунов с женой оказались в Ялте в тот момент, когда на город обрушился сильнейший потоп. Супруги уверены, что последствия наводнения могут быть более серьёзными, чем эпидемия коронавируса.

Хвост страшнее самого события: супруга Жигунова о наводнении в Ялте

Жена звезды фильма "Гардемарины, вперёд!" Виктория разместила в своём Instagram-аккаунте кадры с последствиями наводнения в Ялте.

По мнению женщины, наводнение может негативно отразиться на здоровье отдыхающих в Крыме, так как вода с городских улиц уносит мусор и нечистоты в море.

"Вчера мы с друзьями ездили в Севастополь. В районе въезда в Ялту страшная пробка, город закрыт, часть населения эвакуирована, затоплены улицы и дома, один человек погиб, двое пропали без вести. Но восстановлено электро- и водоснабжение, хотя в некоторых районах воду пока будут давать только на два часа в сутки. Но Ялта постепенно приходит в себя. По дороге мы видели, как с гор с бешеной скоростью все еще спускаются потоки воды", — объяснила Виктория.

Некоторые СМИ существенно преувеличили неудобства, которые испытывали Жигунов с супругой, отдыхая в Гурзуфе. Издания объявили об утоплении артиста, который якобы стал жертвой разбушевавшейся стихии. Жигунов поспешил объяснить, что остался жив после наводнения.

"На видео набережная, по которой мы двигаемся на выезд из Гурзуфа. Видно, что плавают мусорные контейнеры, вся вода в итоге, конечно, сливается в море. Это вчера. Сегодня плюс 30. Страшно подумать, что и откуда попало в море, и как хорошо всем этим бактериям сейчас размножаться в жаре. При этом, люди сегодня купаются с детьми, невзирая на все запреты. Дети, как водится, глотают воду и т. д. Это может быть, как ковид — хвост страшнее самого события. Какой-то апокалипсис среди безмятежного ялтинского лета", — заметила Виктория.

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Ялта - потоп. Фильм о последствиях наводнения в Ялте. Крым 2021.
Автор: Елена Былкина
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