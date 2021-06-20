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Актриса Елена Драпеко подробно расписала сценарий своих похорон

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Заслуженная артистка России 72-летняя Елена Драпеко не избегает темы смерти. Она уверена, что даже свои собственные похороны необходимо чётко спланировать.

Актриса Елена Драпеко подробно расписала сценарий своих похорон

Елена Драпеко прославилась своей ролью в военной драме "А зори здесь тихие". В фильме она исполнила роль девушки по имени Лиза Бричкина.

С 2007 года Елена Григорьевна является депутатом Государственной думы РФ. Привычка всё продумывать и планировать распространилась даже на тот трагический момент, когда близкие, знакомые и родные женщины проводят её в последний путь.

"Наверное, я глупая. Но я была на кладбище недавно и встретила директора. Я спросила, будут ли они ухаживать за моей могилой — все-таки я и заслуженная артистка, и депутат пяти созывов. Директор согласился. И мы стали с ним обсуждать будущее мое надгробие, каким бы я видела памятник самой себе", — объяснила Драпеко в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Зрители запомнили актрису в роли девушки-зенитчицы. Именно этот образ она решила отразить в своём памятнике.

"Лиза Бричкина должна лежать под красным знаменем. Поэтому я попросила сделать красный столбик (как солдатский) из ярко-красного (как на Мавзолее) гранита из Карелии", — объяснила Драпеко.

Она надеется, что найдёт вечное упокоение рядом со своими родителями. Её памятник должен органично вписаться в надгробия отца и матери.

"И мы с мамой и папой под одним знаменем — вполне было бы хорошо", — отметила депутат.

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Автор: Елена Былкина
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