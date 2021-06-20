Медики объяснили, зачем ввели МакSим в искусственную кому

Состояние певицы МакSим вызывает тревогу поклонников. Артистка начала испытывать проблемы с дыханием, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Кроме того, врачи приняли решение ввести исполнительницу в медикаментозную кому.

Как сообщает Telegram-канал Baza, медики уверены, что состояние комы поможет организму эффективнее бороться с пневмонией за счёт того, что будет экономится энергия на поддержание других жизненно важных систем.

У певицы диагностировали 40% поражения легких, однако врачи дают позитивные прогнозы на выздоровление.

Директор певицы Маргарита Соколова в беседе с "Газетой.Ru" отметила, что у Марины Абросимовой (настоящее имя артистки) может быть коронавирусная инфекция. При этом тесты на COVID-19 дают отрицательный результат.

Певица почувствовала недомогание прямо на сцене. МакSим помогли покинуть сценическую площадку. Оказалось, что она вышла к публике с высокой температурой тела. Вскоре после этого было принято решение о госпитализации исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.