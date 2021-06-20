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Галкин страстно поцеловал Пугачёву на публике — видео

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В обществе Алла Пугачёва и Максим Галкин, как правило, не дают волю чувствам, однако в день своего 45-летия супруг Примадонны показал подлинную страсть, слившись в долгом поцелуе с Аллой Борисовной.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин, Алла Пугачева

Максим Галкин с размахом отпраздновал свой 45-летний юбилей.

Сама Примадонна свой 72-й день рождения в апреле этого года отметила весьма скромно. Певица позвала на праздник домой только самых близких, желая видеть рядом в знаменательный день только родственников и особенно преданных друзей.

Юбилей Максима Галкина прошёл в элитном московском ресторане. Гостями праздника стали Николай Басков, Лайма Вайкуле, певица Жасмин, рэпер Баста, Александр Ревва, Гарик Харламов, блогер Настя Ивлеева и многие другие знаменитости.

Самые ценные и трогательные слова поздравления в адрес юбиляра произнесла народная артистка СССР Алла Пугачёва.

"Каждый день я благодарю небеса, а ты знаешь мою связь с ними, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене и думала, что она меня с кем-то свяжет и сцена дала мне тебя. Я помню те моменты, когда ты очень мне не понравился, не знаю почему… Но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной", — сказала Алла Борисовна.

Поцелуй Пугачёвой и Галкина
Поцелуй Пугачёвой и Галкина

В качестве благодарности за столь приятные слова Галкин страстно поцеловал обожаемую супругу. Это был самый жаркий и продолжительный поцелуй звёздной пары, свидетелями которого стала многочисленная публика.

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ПУГАЧЕВА И ГАЛКИН СТРАСТНЫЙ ПОЦЕЛУЙ НА ЮБИЛЕЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ТОРТ И ВСЁ ЗВЕЗДЫ ПОЁТ НИКОЛАЙ БАСКОВ
Автор: Елена Былкина
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