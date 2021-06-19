Певицу MakSim ввели в искусственную кому из-за поражения лёгких

Певица МакSим подключена к аппарату ИВЛ из-за пневмонии и большого поражения лёгких - около 40%. Состояние артистки ухудшается с каждым днём.

По сведениям StarHit, состояние певицы ухудшилось неделю назад. Она сдала тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Но через несколько дней её госпитализировали в одну из больниц Москвы.

В медикаментозный сон певицу ввели, чтобы снизить нагрузку на органы и предотвратить кислородное голодания. Пиар-директор MaкSим подтвердила информацию о госпитализации, но посоветовала поклонникам не паниковать.

"Она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» — заявила Яна Богушевская.

Врачи дают положительные прогнозы и обещают вылечить артистку.