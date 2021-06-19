Певица МакSим подключена к аппарату ИВЛ из-за пневмонии и большого поражения лёгких - около 40%. Состояние артистки ухудшается с каждым днём.
По сведениям StarHit, состояние певицы ухудшилось неделю назад. Она сдала тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Но через несколько дней её госпитализировали в одну из больниц Москвы.
В медикаментозный сон певицу ввели, чтобы снизить нагрузку на органы и предотвратить кислородное голодания. Пиар-директор MaкSим подтвердила информацию о госпитализации, но посоветовала поклонникам не паниковать.
"Она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что все с ней точно будет хорошо!» — заявила Яна Богушевская.
Врачи дают положительные прогнозы и обещают вылечить артистку.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Власти Чехии заявляют о необходимости наладить новые отношения с Россией. Что ж, это можно приветствовать. Вопрос в том, выдвинет ли Прага условия. И какие?