Близкий друг принцессы Дианы рассказал о её последнем желании перед смертью

Близкий друг принцессы Дианы, журналист Ричард Кей, рассказал о разговоре с экс-супругой принца Чарльза, в котором она раскрыла своё последнее желании перед смертью.

Кей оказался последним человеком, с которым Диана поговорила по телефону. О деталях этого разговора он расскажет в документальном фильме, который выйдет на экраны 24 июня.

В ночь разговора Кей и леди Ли говорили о её будущем.

Тогда прошёл год с момента развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом, и она хотела устроить личную жизнь.

Но не это было последним желанием Дианы перед смертью. Больше всего принцесса Уэльская хотела увидеть сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Она признавалась, что очень скучает по ним и хочет встретиться с мальчиками, чтобы обнять их.

Но после разговора с другом леди Ди так и не успела увидеться с детьми, сообщают "Дни.ру". Она погибла в автокатастрофе в августе 1997 года.

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