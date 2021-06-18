Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова готовятся к рождению ребёнка.
Напомним, что пара поженилась в конце 2020 года.
Светлана — участница танцевальной группы Шуфутинского, она моложе супруга на 30 лет. Знакомство будущих супругов произошло ещё в тот период, когда Шуфутинский состоял в браке со своей второй женой Маргаритой.
После её смерти у Михаила началась депрессия. Выйти из этого состояния ему помогла Светлана. Она почти сразу переехала в его загородный дом.
В интервью изданию "Собеседник" Михаил Шуфутинский раскрыл секрет счастливой семейной жизни.
По его словам, каждый новый день пары начинается с поцелуя.
"Я просыпаюсь утром и спрашиваю у жены: "Ты не хочешь меня поцеловать?" Она отвечает: "Конечно, хочу!" — и целует, — признался король шансона.
Певец отметил, что ему больше нравятся покладистые женщины, так как сам он с характером.
В настоящее время артист мечтает о наследнике, которого ему бы подарила молодая жена.
Шуфутинский подчеркнул, что они не намерены пользоваться услугами суррогатной матери. Супруги будут стараться зачать ребёнка естественным путём.
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