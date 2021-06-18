73-летний Михаил Шуфутинский мечтает о наследнике

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова готовятся к рождению ребёнка.

Напомним, что пара поженилась в конце 2020 года.

Светлана — участница танцевальной группы Шуфутинского, она моложе супруга на 30 лет. Знакомство будущих супругов произошло ещё в тот период, когда Шуфутинский состоял в браке со своей второй женой Маргаритой.

После её смерти у Михаила началась депрессия. Выйти из этого состояния ему помогла Светлана. Она почти сразу переехала в его загородный дом.

В интервью изданию "Собеседник" Михаил Шуфутинский раскрыл секрет счастливой семейной жизни.

По его словам, каждый новый день пары начинается с поцелуя.

"Я просыпаюсь утром и спрашиваю у жены: "Ты не хочешь меня поцеловать?" Она отвечает: "Конечно, хочу!" — и целует, — признался король шансона.

Певец отметил, что ему больше нравятся покладистые женщины, так как сам он с характером.

В настоящее время артист мечтает о наследнике, которого ему бы подарила молодая жена.

Шуфутинский подчеркнул, что они не намерены пользоваться услугами суррогатной матери. Супруги будут стараться зачать ребёнка естественным путём.

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