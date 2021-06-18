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Опра Уинфри не собирается быть крёстной дочери принца Гарри и Меган Маркл

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл недавно стали родителями во второй раз. У пары родилась девочка. Малышку назвали Лилибет Диана.

Опра Уинфри не собирается быть крёстной дочери принца Гарри и Меган Маркл

В СМИ уже стала появляться информация о будущем крещении девочки. Главный вопрос, которые интересует общественность — кого выберут на роль крёстных родителей.

Маловероятно, что герцоги Сассекские захотят назвать имени этих людей. Однако понятно, что в числе претендентов, скорее всего, будут знаменитости из их ближайшего круга. Одной из явных фигур, которые могут оказаться в этой роли, является Опра Уинфри.

Недавно телеведущая приняла участие в шоу Entertainment Tonight, посвящённом светской хронике. У неё спросила, готова ли она стать крёстной Лилибет.

Опра заявила, что не нуждается в этом, так как и так будет присутствовать в жизни девочки.

"Я крестная по умолчанию, я соседка, я друг и так далее", — пояснила она.

Потом Опра добавила:

"Я думаю, вам нужен кто-то моложе, чтобы быть крестным…"

Стоит отметить, что теледива так и не объяснила свою позицию.

В ходе интервью она также отметила, что очень рада за принца Гарри и Меган Маркл. Что касается имени девочки, то Опра сказала, что ей оно очень нравится.

Несмотря на то, что Опра, скорее всего, не будет крёстной Лилибет, она, скорее всего, обязательно подарит малышке хороший подарок.

В 2019 году, когда родился Арчи, она подарила ему коллекцию детских книг. Имена крёстных родителей первенца герцогов Сассекских до сих неизвестны.

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Интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой. Все «скандальные» подробности
Автор: Снежана Шахова
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