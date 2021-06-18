Певица Валерия прокомментировала выходку Моргенштерна на "Муз-ТВ"

Народная артистка РФ певица Валерия оценила рэпера Моргенштерна как явление и как "тренд поколения".

Моргенштерн любит эпатировать публику. 23-летний исполнитель постоянно оказывается в центре скандалов.

Недавно он отличился на премии "Муз-ТВ", заявив, что не согласен с тем, что звание "лучший исполнитель года" было присуждено Александру Ревве.

Многие представители шоу-бизнеса поддержали рэпера. Певица Валерия тоже считает, что музыкант был вправе высказать свою точку зрения.

Супруга продюсера Иосифа Пригожина отмечает, что Моргенштерн наделён талантом, так как его композиции неизменно заводят публику. При этом Валерия убеждена, что в её семье такую музыку слушать никогда не будут.

"Он (Моргенштерн. — Прим. ред.) — явление даже с музыкальной точки зрения. Моргенштерн — артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса. Но я категорическая противница того, чтобы пропагандировали наркотики и насаждали, прививали нецензурную лексику. Понятно, что Моргенштерн не единственный. Это тренд поколения. Мне казалось, что волна этой дури должна быстро закончиться, а она задержалась", — передает слова Валерии издание "Аргументы и факты".

Певица отметила, что сейчас музыку может сочинять компьютер, в то время как раньше для этого нужны были инструменты и голоса.

"Скоро и песни исполнять будет искусственный интеллект. Иногда я думаю: "Господи, пусть лучше искусственный интеллект, чем…" Не буду называть фамилии", — говорит певица.

Исполнительница убеждена, что в России следует ввести жёсткий запрет на мат и пропаганду запрещенных веществ, так как это негативно влияет на представителей молодого поколения.

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