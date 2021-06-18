Галкин в свой день рождения показал молодёжный образ Пугачёвой

Лиза и Гарри Галкины зачитали рэп в честь 44-летия своего звёздного отца. К поздравлениям присоединилась и Алла Пугачёва, которая выбежала обнять свою семью в очень молодёжном и озорном наряде.

Максим Галкин

Семилетние двойняшки Пугачёвой и Галкина хорошо подготовились к именинам родителя.

Дети ритмичным речитативом произнесли поздравления Максиму Галкину.

"В этот день ты родился, ты конечно возмужал и конечно изменился. Ты вырос достойным и умным мужчиной, образцом для подражания - верным и сильным. Мы так рады быть твоими, твоими детьми. Хотим вырастить такими, такими как ты. В этот день, пап, мы хотим пожелать, чтобы ты был всегда рядом, всегда всегда у руля нашей дружной семьи, нашего дома, чтобы ты здоров, силен и спокоен. Наша семья это главное в жизни. Когда мы вместе, мы самые сильные", — дружно пропели Гарри и Лиза, сопровождая номер характерными рэперскими движениями.

После того, как дети закончили своё выступление, из дома выбежала Алла Пугачёва.

Алла Пугачёва

Певица кокетливо отмахивалась от камеры, стараясь спрятаться за детей.

"Не смей, не смей меня снимать!" — попросила Алла мужа, который, однако, снял свою обожаемую супругу на видео.

На кадрах видно, что Пугачёва облачилась в стильные джинсовые шорты и симпатичную светлую кофточку с открытыми плечами. На голове у Примаднны красовалась озорная причёска с хвостиком типа "мальвинка".