Клава Кока попозировала фотографам журнала Playboy

Исполнительница хита "Покинула чат" Клава Кока опубликовала в Instagram видео, на котором позирует почти обнажённой.

Клава Кока

Ранее певица Клава Кока явилась на премию МУЗ-ТВ в "голом" костюме. Комбинезон телесного цвета с акцентами на пикантные части тела вызвал упрёки сетевых моралистов.

Сама певица отметила, что на ней было больше одежды, чем на многих гостях музыкальной премии.

Теперь певица, которая импонирует аудитории своими правильными взглядами на жизнь, сделала действительно смелый шаг.

24-летняя исполнительница поучаствовала в откровенной фотосессии журнала Playboy.

О готовящейся обложке знаменитого журнала Кока рассказала своим поклонникам в Instagram и опубликовала видео со съемок.

Из одежды на девушке только блестящая набедренная повязка и колье на шее. Грудь певица прячет за ладонями.

Клава Кока

"Я, честно, переживаю и не знаю, как вы это воспримите. Надеюсь на вашу поддержку и что принятие меня настоящей. Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться!" — поделилась волнением звезда.

Поклонники представительницы селебрити неоднозначно отнеслись к фотосессии Клавы.

Одни отметили, что с нетерпением ждут выхода журнала, другие укорили девушку за то, что выбрала тривиальный способ привлечь к себе внимание.

"Мы скупим все экземпляры журнала и будем развешивать у себя в комнатах"; "Современные блогеры умеют заинтересовывать аудиторию еще чем-то, кроме голых тел?" — комментировали пост Клавы фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.