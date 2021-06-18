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Клава Кока попозировала фотографам журнала Playboy

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница хита "Покинула чат" Клава Кока опубликовала в Instagram видео, на котором позирует почти обнажённой.

Клава Кока
Клава Кока

Ранее певица Клава Кока явилась на премию МУЗ-ТВ в "голом" костюме. Комбинезон телесного цвета с акцентами на пикантные части тела вызвал упрёки сетевых моралистов.

Сама певица отметила, что на ней было больше одежды, чем на многих гостях музыкальной премии.

Теперь певица, которая импонирует аудитории своими правильными взглядами на жизнь, сделала действительно смелый шаг.

24-летняя исполнительница поучаствовала в откровенной фотосессии журнала Playboy.

О готовящейся обложке знаменитого журнала Кока рассказала своим поклонникам в Instagram и опубликовала видео со съемок.

Из одежды на девушке только блестящая набедренная повязка и колье на шее. Грудь певица прячет за ладонями.

Клава Кока
Клава Кока

"Я, честно, переживаю и не знаю, как вы это воспримите. Надеюсь на вашу поддержку и что принятие меня настоящей. Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться!" — поделилась волнением звезда.

Поклонники представительницы селебрити неоднозначно отнеслись к фотосессии Клавы.

Одни отметили, что с нетерпением ждут выхода журнала, другие укорили девушку за то, что выбрала тривиальный способ привлечь к себе внимание.

"Мы скупим все экземпляры журнала и будем развешивать у себя в комнатах";

"Современные блогеры умеют заинтересовывать аудиторию еще чем-то, кроме голых тел?" — комментировали пост Клавы фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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