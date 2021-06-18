Что известно о предполагаемом увольнении Дюжева из МХТ?

Большинство постановок с участием Дмитрия Дюжева убрали из афиш. Поклонники недоумевают, неужели МХТ оставит талантливого актёра без работы.

Как сообщает "Комсомольская правда", директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Сергей Женовач не намерен продлевать контракт с Дюжевым.

Инсайдер издания объяснил, что руководитель театра недоволен тем, что на сцене показывают спектакли с Дюжевым, которые не выходят из репертуара уже 15 лет.

Таким "долгоиграющим" оказался спектакль под названием "Примадонны". В этой комедии положений Дюжев играет главную роль. Убрали из репертура и "Дворянское гнездо" с участием артиста.

Есть предположение, что Женовач собирается полностью обновить репертуар. Руководителю МХТ якобы не по душе развлекательные спектакли, где все "танцуют и поют".

В театре уже презентовали серьёзные постановки "В окопах Сталинграда", "Заговор чувств" и "Месяц в деревне".

Эти спектакли не пользуются зрительским спросом, в то время как интерес к постановке "Примадонны" не ослабевал годами.

Из-за слухов о увольнении Дмитрия Дюжева, его поклонники спешно раскупили билеты на спектакль с участием кумира. Постановку покажут 26 июня.

Зрители обеспокоены тем, что больше не увидят актёра на сцене прославленного театра.

"На что же теперь ходить?"; "Профессионалы, видимо, теперь никому не нужны. Бузова за всех сыграет"; "Да уж, действительно, бузовщина какая-то", — комментирую новость интернет-пользователи.

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