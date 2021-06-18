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Что известно о предполагаемом увольнении Дюжева из МХТ?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Большинство постановок с участием Дмитрия Дюжева убрали из афиш. Поклонники недоумевают, неужели МХТ оставит талантливого актёра без работы.

Что известно о предполагаемом увольнении Дюжева из МХТ?

Как сообщает "Комсомольская правда", директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Сергей Женовач не намерен продлевать контракт с Дюжевым.

Инсайдер издания объяснил, что руководитель театра недоволен тем, что на сцене показывают спектакли с Дюжевым, которые не выходят из репертуара уже 15 лет.

Таким "долгоиграющим" оказался спектакль под названием "Примадонны". В этой комедии положений Дюжев играет главную роль. Убрали из репертура и "Дворянское гнездо" с участием артиста.

Есть предположение, что Женовач собирается полностью обновить репертуар. Руководителю МХТ якобы не по душе развлекательные спектакли, где все "танцуют и поют".

В театре уже презентовали серьёзные постановки "В окопах Сталинграда", "Заговор чувств" и "Месяц в деревне".

Эти спектакли не пользуются зрительским спросом, в то время как интерес к постановке "Примадонны" не ослабевал годами.

Из-за слухов о увольнении Дмитрия Дюжева, его поклонники спешно раскупили билеты на спектакль с участием кумира. Постановку покажут 26 июня.

Зрители обеспокоены тем, что больше не увидят актёра на сцене прославленного театра.

"На что же теперь ходить?";

"Профессионалы, видимо, теперь никому не нужны. Бузова за всех сыграет";

"Да уж, действительно, бузовщина какая-то", — комментирую новость интернет-пользователи.

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В МХТ имени Чехова прощаются с Дмитрием Дюжевым
Автор: Елена Былкина
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