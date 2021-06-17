Геннадию Хазанову установили кардиостимулятор

В прошлом году в СМИ появилась информацию об экстренной госпитализации артиста эстрады Геннадия Хазанова.

Сообщалось, что у него возникли проблемы с сердцем. Но тогда Хазанов опроверг эти слухи.

Однако в недавнем интервью актёр признался, что тогда действительно находился на грани жизни и смерти.

По словам Хазанова, он обратился к врачам по совету знакомого специалиста. Актёр периодически испытывал боли в сердце. Плановое обследование перешло в продолжительное лечение, благодаря которому удалось спасти артисту жизнь.

"В Бакулевском институте сделали одно обследование и обрадовали: все хорошо, не нужно ставить стенты. Но сказали, что на один день установят холтер — устройство, которое мониторит поведение сердца. Я ответил: "Хорошо, давайте". Прошли сутки, я снял холтер и поехал домой. А в понедельник раздался звонок: "Мы посмотрели… Нас кое-что смущает. Давайте через неделю повторим процедуру". Потом предложили еще раз повторить через два месяца, отметив, что, похоже, надо ставить кардиостимулятор", — рассказал в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Хазанов.

Артист надеялся, что ему удастся избежать операции, однако ему всё же пришлось решиться на хирургическое вмешательство. Хазанову установили кардиостимулятор. В течение длительного времени актёр находился под наблюдением врачей.

"Я живу с кардиостимулятором и каждый месяц в определенное число отправляю данные, в каком он состоянии, как работает и корректирует мои сердечные сокращения. Как жить после? Никак! Я вообще про это не думаю. Единственное — вспоминаю, когда нужно пройти через рамку металлоискателя. Говорю: "Можно я сбоку?". Люди с пониманием относятся к моей просьбе. Хотя мне неловко: все идут так, а я сбоку. Ну ничего, я себя убедил, что это такая игра", — признался артист.

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