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Алиса Аршавина проиграла схватку за жилье с бывшей свекровью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса страдает опасным заболеванием под названием аутоиммунный некроз. Теперь женщина с тремя детьми еще лишилась и крыши над головой.

Алиса Аршавина проиграла схватку за жилье с бывшей свекровью

У Алисы Казьминой (бывшей Аршавиной) началась в жизни поистине чёрная полоса.

Казьмина, согласно решению суда, вынуждена уступить недвижимость матери Андрея Аршавина.

Дом на Коломягах в Санкт-Петербурге, где с Алисой проживают трое детей, по документам принадлежит бывшей свекрови, что было успешно доказано в суде.

Напрасно Алиса утверждала, что недвижимость они с супругом приобрели ещё будучи в законном браке. Надежда разделить дом как совместно нажитое имущество не оправдалась.

Если Казьмина будет противиться выселению, то её принудительно выгонят из дома, который ей не принадлежит.

Женщина находится в крайне упадническом состоянии духа. Алиса с изуродованным болезнью лицом ранее трагически попрощалась с подписчиками и призналась, что у неё больше нет сил.

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Автор: Елена Былкина
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