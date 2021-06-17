Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса страдает опасным заболеванием под названием аутоиммунный некроз. Теперь женщина с тремя детьми еще лишилась и крыши над головой.
У Алисы Казьминой (бывшей Аршавиной) началась в жизни поистине чёрная полоса.
Казьмина, согласно решению суда, вынуждена уступить недвижимость матери Андрея Аршавина.
Дом на Коломягах в Санкт-Петербурге, где с Алисой проживают трое детей, по документам принадлежит бывшей свекрови, что было успешно доказано в суде.
Напрасно Алиса утверждала, что недвижимость они с супругом приобрели ещё будучи в законном браке. Надежда разделить дом как совместно нажитое имущество не оправдалась.
Если Казьмина будет противиться выселению, то её принудительно выгонят из дома, который ей не принадлежит.
Женщина находится в крайне упадническом состоянии духа. Алиса с изуродованным болезнью лицом ранее трагически попрощалась с подписчиками и призналась, что у неё больше нет сил.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами