Алиса Аршавина проиграла схватку за жилье с бывшей свекровью

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса страдает опасным заболеванием под названием аутоиммунный некроз. Теперь женщина с тремя детьми еще лишилась и крыши над головой.

У Алисы Казьминой (бывшей Аршавиной) началась в жизни поистине чёрная полоса.

Казьмина, согласно решению суда, вынуждена уступить недвижимость матери Андрея Аршавина.

Дом на Коломягах в Санкт-Петербурге, где с Алисой проживают трое детей, по документам принадлежит бывшей свекрови, что было успешно доказано в суде.

Напрасно Алиса утверждала, что недвижимость они с супругом приобрели ещё будучи в законном браке. Надежда разделить дом как совместно нажитое имущество не оправдалась.

Если Казьмина будет противиться выселению, то её принудительно выгонят из дома, который ей не принадлежит.

Женщина находится в крайне упадническом состоянии духа. Алиса с изуродованным болезнью лицом ранее трагически попрощалась с подписчиками и призналась, что у неё больше нет сил.