Родители Малькова встали на сторону Макеевой

Светлана Малькова не прекращает конфликт с Анастасией Макеевой. Чего добивается многодетная мать?

Недавно Анастасия Макеева сочеталась узами брака с Романом Мальковым.

От прошлого брака у мужчины — четверо детей.

Экс-супруга, оставшаяся одна с детьми, не в состоянии спокойно взирать на идиллию, царящую в семье беззаботных молодожёнов.

Светлана Малькова стала частой гостьей в телевизионных ток-шоу. Несчастная женщина упрекает бывшего мужа в предательстве, рассказывая о том, как непорядочно он поступает с ней и сродными детьми.

Не обходит стороной Светлана и свою соперницу, которую тоже винит во всех смертных грехах.

Актрису Анастасию Малькову в этой ситуации мало кто поддерживает. Публика называет актрису разлучницей и предрекает ей разочарования на любовном фронте.

Родители же Романа Малькова целиком поддерживают выбор сына. Отношения свёкра и свекрови с бывшей невесткой были и раньше натянутыми.

Сейчас же родители Малькова отмечают положительные перемены в сыне.

"Рома встретил Настю и расцвел. Он еще до Насти говорил: "К Свете я не вернусь". У них не было отношений мужа с женой, только тоска в глазах. Мы находили записочки у него, не суицидальные, но такие, странные", — рассказали новые родственники Макеевой в беседе с Андреем Малаховым.

Ранее Pravda. Ru писала, что первая личная встреча Макеевой и Мальковой закончилась потасовкой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.