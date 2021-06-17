Внучка Гурченко рассказала, почему её бабушка не любила свою дочь

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королёва считает её мать жила "при тотальной нехватке любви".

Внучка легендарной актрисы Гурченко Елена Королева убеждена, что Людмила Марковна не сумела окружить любовью свою единственную дочь Марию.

"Будучи психологом по образованию и пересматривая архивы, я пришла к выводу, что Люся пребывала в страшной обиде на своего второго мужа и отца своей дочери Бориса Андроникашвили. И эта женская обида была ею на подсознательном уровне перенесена на дочку. Маша росла при тотальной нехватке любви", — цитирует слова Елены "Комсомольская правда".

Внучка именитой актрисы пожаловалась, что некая женщина, которая выдавала себя за журналистку, выкрала их дома Гурченко два десятка видеокассет из семейного архива. По факту пропажи Королева уже обратилась за помощью в правоохранительные органы.

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