EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Я видел сбитого с толку старика": японцы о саммите Путина и Байдена
На Украине презентовали дрон, который может уничтожить российский Т-90
Квартирный вопрос: в СП оценили льготную ипотеку и сделали интересный вывод
На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от COVID-19
Трамп расстроен: по итогам саммита в Женеве выиграли Путин и Россия
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Не звони мне, не звони: Ермак не сумел пообщаться с Салливаном
Третьего не дано: Кадыров выдвинул населению Чечни ультиматум по вакцинации
Россия получила право на поставки молочной продукции в Сингапур

Вдруг сыграет что-то гениальное? — Зудина считает, что Бузова ещё всех удивит

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина уверена, что публика недооценивает масштаб дарования звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. Она предрекла гламурной представительницы селебрити большое будущее на театральном поприще.

Вдруг сыграет что-то гениальное? — Зудина считает, что Бузова ещё всех удивит

Многие театральные артисты с неодобрение отнеслись к тому, что Ольга Бузова пополнила труппу МХАТа, сыграв в спектакле о молодых годах Сталина "Чудесный грузин".

Нашлись, однако, артисты, которые поприветствовали желание Ольги осваивать новые горизонты. Положительно оценил игру Ольги Стас Садальский.

Марина Зудина тоже верит в то, что в Ольге Бузовой может проснуться драматическое дарование.

"Вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Почему Бузова не может играть в театре, в то время как какому-нибудь министру не возбраняется разваливать свою отрасль. Тот же актер Зеленский стал президентом, например. Поэтому людей надо оценивать не по собственному восприятию, а по результатам их деятельности. Я сторонница именно такой позиции", — цитирует слова Марины Зудиной Teleprogramma. pro.

Зудина призналась, что не знакома с Ольгой, однако отметила, что в фильмах Бузова показывает себя неплохо.

Вдова Олега Табакова отметила, что звезде "Дома-2" следовало бы начать со сценической площадки попроще. Например, по мнению Зудиной, Ольге подошла бы роль в постановке мужа Ксении Собчак Константина Богомолова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пока Там Бузова!Играйте сами!Актёры слили Мхат!
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Сильные ливни в Крыму привели к затоплению Керчи и эвакуации сёл
(Не)увязочка: презентация стратегии ЕС по РФ совпала с саммитом в Женеве
"Я видел сбитого с толку старика": японцы о саммите Путина и Байдена
На Украине презентовали дрон, который может уничтожить российский Т-90
Вдруг сыграет что-то гениальное? — Зудина считает, что Бузова ещё всех удивит
Квартирный вопрос: в СП оценили льготную ипотеку и сделали интересный вывод
На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от COVID-19
Трамп расстроен: по итогам саммита в Женеве выиграли Путин и Россия
Капустные компрессы против инфекций
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Мир. Новости мира
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников