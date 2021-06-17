Вдруг сыграет что-то гениальное? — Зудина считает, что Бузова ещё всех удивит

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина уверена, что публика недооценивает масштаб дарования звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. Она предрекла гламурной представительницы селебрити большое будущее на театральном поприще.

Многие театральные артисты с неодобрение отнеслись к тому, что Ольга Бузова пополнила труппу МХАТа, сыграв в спектакле о молодых годах Сталина "Чудесный грузин".

Нашлись, однако, артисты, которые поприветствовали желание Ольги осваивать новые горизонты. Положительно оценил игру Ольги Стас Садальский.

Марина Зудина тоже верит в то, что в Ольге Бузовой может проснуться драматическое дарование.

"Вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Почему Бузова не может играть в театре, в то время как какому-нибудь министру не возбраняется разваливать свою отрасль. Тот же актер Зеленский стал президентом, например. Поэтому людей надо оценивать не по собственному восприятию, а по результатам их деятельности. Я сторонница именно такой позиции", — цитирует слова Марины Зудиной Teleprogramma. pro.

Зудина призналась, что не знакома с Ольгой, однако отметила, что в фильмах Бузова показывает себя неплохо.

Вдова Олега Табакова отметила, что звезде "Дома-2" следовало бы начать со сценической площадки попроще. Например, по мнению Зудиной, Ольге подошла бы роль в постановке мужа Ксении Собчак Константина Богомолова.

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