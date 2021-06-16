Моргенштерн рассказал о планах на семейную жизнь

Рэпер Алишер Моргенштерн в июне стал одной из самых обсуждаемых личностей среди звёзд российского шоу-бизнеса. Популярность исполнителя повысилась после музыкальной премии "Муз-ТВ", где он устроил скандал.

Несмотря на свой эпатажный образ, музыкант ранее заявлял о своём желании стать многодетным отцом. Исполнитель признался, что мечтает о пятерых детях, а недавно его мечты об отцовстве удвоились.

"Я хочу детей, хочу семью. Мне хочется десять детей. Причем прямо сейчас, чтобы через двадцать лет сделать семейный лейбл и выиграть всю индустрию", — отметил Моргенштерн.

Однако жениться рэпер не планирует. В настоящее время артист состоит в романтических отношениях с девушкой по имени Дилара, он хочет, чтобы именно она стала матерью его детей. Свадьбу Алишер не исключает.

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