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Ургант раскритиковал стиль Губерниева после скандала с Бузовой на "Матч ТВ"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрий Губерниев довёл Ольгу Бузову до слёз.

Ургант раскритиковал стиль Губерниева после скандала с Бузовой на "Матч ТВ"

Спортивный комментатор хотел обсудить с гостьей эфира "Матч ТВ" футбол. Но первый же вопрос поставил поющую телеведущую в тупик. Девушка начала нервничать.

Точкой кипения Ольги Бузовой стал вопрос Губерниева о том, пьёт ли певица коньяк по утрам. Позже он пояснил, что это была  цитата из повести шведской писательницы Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон". Однако Бузова не оценила юмор Дмитрия. Она назвала его хамом и расплакалась.

Ситуацию прокомментировал телеведущий Иван Ургант.

"Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту", — пошутил он в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Ургант также отметил, что Ольга Бузова способна не только удивлять людей, но и помогает это делать другим.

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Автор: Снежана Шахова
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