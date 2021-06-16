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Волочкова возмущена переполненными черноморскими курортами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова возмущена запретом властей на выезд за границу. По мнению артистки, сейчас нет необходимости ограничивать россиянам возможность зарубежных поездок, в то время как отечественные курорты на Чёрном море и Кубани переполнены.

На своей странице в Instagram балерина опубликовала запись с комментарием в адрес текущей политики властей в отношении туризма. Волочкова заявила, что власти могли бы разрешить поездки в Израиль, так как там уже отменили масочный режим. Звезда хотела бы там выступить или отдохнуть.

Анастасия Волочкова утверждает, что очень любит российские курорты Чёрного моря, особенно Сочи, однако знаменитость не может там отдохнуть из-за огромного количества людей.

Многие подписчики разделили мнение балерины.

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Волочкова раскритиковала власти за переполненные черноморские курорты / RuNews24
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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