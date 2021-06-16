Гарри Галкин демонстрирует свои таланты, унаследованные от отца — пародиста Максима Галкина.
Ранее Алла Пугачёва отметила, что Гарри становится похож на своего отца.
Мальчик разбаловался и стал очень забавно танцевать. Максим Галкин с удивлением смотрел на хореографические "па" сына, тогда как Алла Борисовна объяснила, что Гарри танцует точно также, как и Максим, когда тот дурачится.
На этот раз одетый в модный "прикид" Гарри объяснил отцу, что важно для творчества рэпера.
"Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней, а слюнями уже поёшь рэп", — сказал мальчик и изобразил своеобразный битбокс.
"Я передам всем рэперам России", — пообещал Галкин, глядя на импровизированный номер сына.
Тут Гарри рассмеялся и объяснил, что это была лишь шутка.
Лиза Галкина тоже не лишена талантов, унаследованных от знаменитых родителей.
Девочка осваивает игру на фортепиано, с выражением читает стихи и блестяще показывается себя в жанре пластической импровизации.
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