Бывшая супруга футолиста Аршавина простилась с поклонниками

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина разместила в своём Instagram-аккаунте трагический пост, в котором сказала прощальные слова всем, кто её поддерживал.

Алиса Казьмина объяснила, что беды, которые на неё обрушились, полностью лишили её сил. Она уверила, что это её последний пост в социальной сети.

"У меня больше нет сил". Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все, — написала Казьмина в своём микроблоге.

Фолловеры испугались за женщину и стали ей писать слова поддержки, убеждая не опускать руки в тяжёлый период своей жизни.

Алиса Казьмина ранее призналась, что страдает аутоиммунным некрозом. Тяжёлый недуг изуродовал лицо женщины и чуть было не задел ткани мозга. Журналистка перенесла множество операций, однако, по её словам, болезнь прогрессирует. Алиса пожаловалась, что из-за болезни она облысела.

У женщины двое детей. Дочь Есения была рождена в браке с Андреем Аршавиным. Футболист затеял против экс-супруги тяжбу, с помощью которой пытается выселить Казьмину из дома. Недвижимость по документам принадлежит матери футболиста.

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