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Представитель MaкSим прокомментировала состояние певицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица MaкSим ранее почувствовала резкое недомогание прямо во время своего концерта. Оказалось, что исполнительница вышла на сцену с критично высокой температурой тела.

Представитель MaкSим прокомментировала состояние певицы

Поклонники Марины Абросимовой (настоящее имя певицы MaкSим) стали подозревать, что артистка, которую увели со цены из-за сильного недомогания, больна коронавирусом.

Эта информация не подтвердилась. У 38-летней певицы диагностировали пневмонию с 40% поражения лёгких, что тоже вызывает серьёзные опасения.

Официальный представитель MaкSим Маргарита Соколова отметила, что певице, которая сейчас находится в Филатовской больнице Москвы, "очень тяжело".

"Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжёлый вирус, очень", — цитирует слова Соколовой издание NEWS. ru.

Сама певица писала в своём Instagram-аккаунте, что многочисленные тесты на COVID-19 дали отрицательный результат.

"На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония", — объясняла артистка подписчикам.

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Автор: Елена Былкина
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