Первая личная встреча Макеевой и Мальковой закончилась потасовкой

Светлана Малькова прибыла в Россию из Словении, чтобы встретиться с экс-супругом и решить некоторые проблемы, возникшие после развода. По словам многодетной матери, Анастасия Макеева встретила её агрессивно.

Анастасия Макеева недавно вышла замуж за Романа Малькова, которого увела из семьи с четырьмя детьми.

В попытку построить счастье на несчастье других общественность не верит. Публика сочувствует брошенной многодетной матери, упрекая Макееву в её поступке.

Актриса же настроена очень романтично. Она превращает работягу, который когда-то взялся ремонтировать её дачу, в мужчину с обложки. Свадебная фотосессия актрисы похожа на иллюстрацию к диснеевской сказке.

Светлана Малькова, которой пришлось в одиночку воспитывать четверых детей, не стала молчать и выссказала все, что думает о разлучнице.

Раньше Макеева и Малькова устраивали перепалки только в социальных сетях, однако женщинам предоставили возможность встретиться лично.

Светлана и Анастасия столкнулись за кулисами шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Женщины не сумели сохранять халаднокровие и пустились сначала в словесное противостояние, а потом прибегли и к физической силе.

Бывшая жена Романа Малькова подробно рассказала об инциденте.

"Макеева начала меня снимать на свой телефон, не давая пройти, оскорбляла, совала телефон в лицо. Я шла с продюсером, а Макеева умышленно меня провоцировала, при этом постоянно унижая. Я терпела до тех пор, пока она полностью не перекрыла мне дорогу. При этом ее подопечный шел и наслаждался происходящим, выжидая, когда я что-то предприму. Мне ничего не оставалось, как выкинуть ее телефон и толкнуть. Макеева же утверждает, что я ее ударила. Я уже не помню, был удар или нет. Но она уверяет, что все есть на видео. После этого Макеева налетела на меня два раза, ударила по голове — это, кстати, уже снимали. Ее благоверный радостно наблюдал за этим, позволив нашему сыну Андрею смотреть, как на его мать нападают", — цитирует слова Светланы "СтарХит".

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