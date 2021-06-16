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Ургант высмеял Губерниева после его перепалки с Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу не упустил случая прокомментировать ссору спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и звезды "Дома-2" Ольги Бузовой.

Ургант высмеял Губерниева после его перепалки с Бузовой

Скандал разразился из-за того, что Губерниевым в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" задал поющей ведущей вопрос о "коньяке по утрам".

Ольга, услышав такие обидные нападки, расплакалась. Позже журналист принёс Бузовой свои извинения.

Иван Ургант назвал инцидент "очень неприятной ситуацией".

Шоумен признал, что Бузова не только обладает способностью удивлять на сцене, "но и помогает другим удивлять".

"Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту", — съязвил ведущий "Вечернего Урганта".

Примечательно, что публика, увидев слёзы Бузовой, начала жалеть представительницу селебрити.

На спортивного комментатора посыпались упрёки в бестактности и хамстве.

Женская солидарность даже заставила девушку-бойца ММА Ангелину Семёнову вызвать Губерниева на поединок.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев о премии «ТЭФИ». Вечерний Ургант. 08.10.2019
Автор: Елена Былкина
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