Искромётные высказывания журналиста Дмитрия Гордона быстро становятся мемами. Чего только стоит его шутка о Бараке Обаме. Нашлись, однако, люди, которые переняли манеру общения Гордона и попытались одолеть невозмутимого интервьюера его же оружием.
Перлы журналиста так быстро расходятся в Сети, что бывалые юмористы признают талант Гордона. Гарик Харламов ранее назвал журналиста непревзойдённым мастером.
Дмитрий Гордон взял интервью у рэпера и автора песен FACE.
"Зло, шизофрения мамы, банда", — так анонсировал журналист свою беседу с рэпером.
Ведущий задал своему гостью провокационный вопрос.
— Встречались с Ивангаем? — спросил интервьюер.
— Да, даже чуть не поженились, — ответил FACE.
Гордон сделал глубокомысленную паузу и попросил "перевести" сказанное.
"Это была шутка", — объяснил музыкант.
Ответ рэпера оценила по достоинству Ксения Собчак.
"Гордона можно одолеть только его же оружием", — продублировала Собчак контент Telegram-канала "Мышеловка".
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