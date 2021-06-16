У Дмитрия Гордона появился достойный соперник по словесным каламбурам

Искромётные высказывания журналиста Дмитрия Гордона быстро становятся мемами. Чего только стоит его шутка о Бараке Обаме. Нашлись, однако, люди, которые переняли манеру общения Гордона и попытались одолеть невозмутимого интервьюера его же оружием.

Перлы журналиста так быстро расходятся в Сети, что бывалые юмористы признают талант Гордона. Гарик Харламов ранее назвал журналиста непревзойдённым мастером.

Дмитрий Гордон взял интервью у рэпера и автора песен FACE.

"Зло, шизофрения мамы, банда", — так анонсировал журналист свою беседу с рэпером.

Ведущий задал своему гостью провокационный вопрос.

— Встречались с Ивангаем? — спросил интервьюер. — Да, даже чуть не поженились, — ответил FACE.

Гордон сделал глубокомысленную паузу и попросил "перевести" сказанное.

"Это была шутка", — объяснил музыкант.

Ответ рэпера оценила по достоинству Ксения Собчак.

"Гордона можно одолеть только его же оружием", — продублировала Собчак контент Telegram-канала "Мышеловка".

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