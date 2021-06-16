Канделаки опровергла информацию о "пьяной" Бузовой

Генеральный продюсер "Матч-ТВ" с негодованием отреагировала на появление в Сети сведений, которые выдавались за скриншот её Instagram-сторис. Тина Канделаки призвала не верить сомнительным источникам.

Ранее в интернете размножилось изображение, которое якобы было скопировано с её Instagram-аккаунта.

Информация от лица Канделаки гласила, что Ольга Бузова действительно пришла нетрезвой в студию "Матч-ТВ".

Телеведущая назвала подобную новость фейком и пригрозила наказанием Telegram-каналу "Курятник" за распространение недостоверных сведений.

"Увидела тут в "Курятнике", а затем и во многих других каналах настолько бесстыжий фейк, что посмеялась от души. Курятник", если что, — это магазин, где за деньги можно поставить все. Задам этим "героям пера и шпаги" простой вопрос: админы в перьях, а что за длинный рубль вы не будете освещать? Или всеядность — ваше все?" — обратилась к создателям фейковых новостей Канделаки.

Она объяснила, что готова показать историю своих публикаций, в которой нет ни одного поста про Бузову и наказание Губерниева.

"Хайпиться на истории "Ольга Бузова vs Дмитрий Губерниев", нанося ущерб "Матч ТВ", я не рекомендую никому. Виновников найти несложно, как несложно и привлечь их к ответственности за распространение фейков", — отметила Тина Канделаки.

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