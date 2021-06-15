Певицу МакSим экстренно госпитализировали с пневмонией

Странное поведение певицы МакSим на концерте в Казани (настоящее имя — Марина Максимова) вызвало тревогу у зрителей. Об инциденте сообщает издание "Комсомольская правда".

Во время выступления артистке внезапно стало плохо. После мероприятия её вели под руки охранники. Певице было тяжело идти.

Поклонники звезды переживают из-за состояния любимой певицы.

Некоторые предположили, что у МакSим случился рецидив — она снова страдает от алкогольной зависимости.

Артистка опровергла эту информацию. Она сообщила, что заболела, поэтому на сцене она выступала с температурой 39.

Позже выяснилось, что у 38-летней артистки пневмония. Три теста на коронавирус оказались отрицательными.

В настоящее время звезда находится в больнице.

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