62-летняя Мадонна опубликовала фото с 27-летним бойфрендом

Папарацци засняли Мадонну во время прогулки с молодым человеком.

О романе певицы с 27-летним танцором из её команды Ахламалика Уильямса заговорили ещё в 2019 году. Но тогда никто не верил, что у них могут быть серьёзные отношения.

Однако, Мадонна и Ахламалик уже второй год вместе и выглядят счастливыми. Певица уже познакомила своего избранника с детьми, которым он понравился, а он уже представил свою любимую родителям.

По словам друзей певицы, её не интересуют мужчины, которые хотя бы приближаются к её возрасту, сообщает National Enquirer. Они отмечают, что для того, что, бы построить крепкие отношения, певице следует всё же присмотреться к своим ровесникам.

На своей странице в Instagram Мадонна не стесняется выкладывать совместные фото и видео с молодым бойфрендом.

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