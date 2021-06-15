Волочкова решила сдать свою шикарную квартиру за полмиллиона рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова решила сдать в аренду свою шикарную квартиру в Петербурге. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Окна апартаментов выходят на Михайловский сквер. Кроме того, из окон квартиры виден Русский музей.

Звезда отметила, что готова сдать шикарные апартаменты только добропорядочным людям. Желающие поселиться в роскошной квартире должны будут платить 500 тыс. рублей в месяц.

В посте Волочкова указала номер, по которому можно задать все интересующие вопросы.

Многие подписчики артистки пришли в восторг от увиденных апартаментов. Некоторые же сочли интерьер слишком вычурным и пошлым.

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