Канделаки попыталась заступиться за Бузову, но сделала только хуже

Генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки взялась прокомментировать вчерашний скандал в эфире спортивного канала, но лучше бы она этого не делала. Как оказалась, вопрос Дмитрия Губерниева про коньяк был не праздным, а родился потому, что якобы Ольга находилась в студии "подшофе".

"Вы перестали пить коньяк по утрам?" — спросил Губерниев у Бузовой.

Этот странный вопрос заставил Ольгу заплакать.

Общественность укорила спортивного комментатора за хамство в отношении гостьи студии спортивного телеканала.

Тина Канделаки отметила, что Дмитрий был неправ, поэтому будет наказан. Телеведущего, по словам продюсера канала, временно отстранили от эфиров "за хамство". При этом Тина нашла своему коллеге оправдание.

"Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии. Но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными. Я и Оля ждем от Димы извинений. Оля вернется к нам в эфир в пятницу. Не пропустите!" — написала Канделаки в разделе сторис своего Instagram-канала.

Пост недолго находился в Сети. Через час заявление было удалено, однако, как сказала Ксения Собчак, интернет всё помнит.

"Опять настрочили лишнего и получили по шапке от реального руководства "Матч-ТВ"? Вначале пишем, потом трусливо стираем?" — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Тина Канделаки уверяет, что не публиковала данный сторис. Она заявила, что Телеграм-канал, который его разместил, лжёт.

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