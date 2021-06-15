Семенович объяснила, почему их с Орловой не было на концерте памяти Фриске

Анна Семенович и Жанна Фриске когда-то пели в составе группы "Блестящие". По словам Анны, она сохранила тёплые воспоминания о покойной коллеге, но когда близкие Жанны пригласили её принять участие в концерте, посвящённом памяти Фриске, та не смога на нём присутствовать.

В интервью Василию Конову звезда объяснила, на самом деле её и Ольгу Орлову никто заранее не предупредил о запланированном мероприятии.

Орловой позвонила сестра Фриске о спросила, сможет ли она присутствовать на концерте вечером в тот же день, но певица в тот момент была на гастролях.

Семенович намекнула, что ответственность за это должен нести организатор мероприятия. Его имени певица не помнит.

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