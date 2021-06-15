В Сети вспомнили, как Светлаков сказал Собчак всё, что о ней думает

Звезда шоу "Наша Russia" Сергей Светлаков после диалога с Ксенией Собчак не на шутку разозлился. Это видео всплыло в контексте того, что журналистка в последнее время всё чаще обижает представителей селебрити.

Ксения Собчак позволила себе прокомментировать маникюр на руках юмориста. Скандально известная журналистка восприняла уход за ногтями Светлакова как не очень хороший признак.

Это вывело из себя артиста, который не остался в долгу, посоветовав Ксении Собчак развиваться, так как она якобы до сих живёт в тех временах, когда она сидела у костра на лобном месте "Дома-2".

Потом Светлаков перешёл к более резким непечатным выражениям.

Публика возликовала, вспомнив такие речи юмориста. Многие считают такие нападки справедливыми, так как Ксения Анатольевна сама нередко обижает звёзд.

За короткий период времени светская львица успела задеть язвительными речами режиссёра Марюса Вайсберга, экс-солистку группы "Тату" Юлию Волкову, Давида Манукяна и Филиппа Киркорова.

В ответ на обиды Собчак посоветовала своим коллегам по шоу-бизнесу прекратить ходить "на серьёзных щах".

Сама Ксения дала пример всем, кто на неё обижается и старательно расхохоталась, слушая нападки Светлакова. ⠀

"Полез быдляк", — прокомментировала гневные речи своего разгорячённого собеседника Собчак.

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