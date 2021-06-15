Губерниев попросил прощения у Бузовой после перпалки на "Матч ТВ"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой за то, что довёл её до слёз на съёмках ТВ-программы.

Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, что не хотел обидеть Ольгу, отметив, что рассчитывал на чувство юмора представительницы селебрити.

"Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову. Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели. Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом. Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра и уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира", — написал спортивный комментатор в своём Telegram-канале.

Дмитрий призвал Ольгу не обижаться на его слова и поблагодарил звезду за то, что она поддерживает футбол и театр.

"В эфире держалась стойко, молодец!" — отметил Дмитрий Губерниев.

Сама Ольга тоже высказалась по поводу случившегося инцидента на своей страничке в Instagram.

"Я всё могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно!" — написала звезда "Дома-2" в своём аккаунте.

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