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Губерниев попросил прощения у Бузовой после перпалки на "Матч ТВ"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой за то, что довёл её до слёз на съёмках ТВ-программы.

Губерниев попросил прощения у Бузовой после перпалки на "Матч ТВ"

Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, что не хотел обидеть Ольгу, отметив, что рассчитывал на чувство юмора представительницы селебрити.

"Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову. Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели. Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом. Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра и уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира", — написал спортивный комментатор в своём Telegram-канале.

Дмитрий призвал Ольгу не обижаться на его слова и поблагодарил звезду за то, что она поддерживает футбол и театр.

"В эфире держалась стойко, молодец!" — отметил Дмитрий Губерниев.

Сама Ольга тоже высказалась по поводу случившегося инцидента на своей страничке в Instagram.

"Я всё могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно!" — написала звезда "Дома-2" в своём аккаунте.

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Автор: Елена Былкина
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