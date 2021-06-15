За Бузову! Девушка-боец ММА бросила вызов Губерниеву

Мастер боевых искусств Ангелина Семёнова хочет выйти один на один со спортивным комментатором, который в эфире "Матч ТВ" довёл до слёз Ольгу Бузову.

Всеобщие подтрунивания после дебюта на сцене МХАТа Ольга переносила с гордо поднятой головой.

Губерниев же ни с того ни с сего перешёл все допустимые границы и намекнул на пристрастие звезды к коньяку.

Бузова возмутилась после такого обвинения, уверила, что вообще отказалась от спиртного, однако нервы девушки не выдержали, и она залилась слезами.

Теперь многим стало жаль Ольгу. Публика ополчилась на спортивного комментатора, отмечая, что он повёл себя недостойно.

Мастер боевых искусств Ангелина Семёнова укорила Дмитрия Губерниева, пристыдив его за то, что он кичиться своими знаниями о спорте. Такое поведение боец ММА назвала непрофессиональным.

"Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет. Так что, готовы? Я думаю, что нет. Здесь и станет понятно, мужчина вы или просто трус, который может обижать только беззащитных", — написала Семёнова в своём Instagram-аккаунте.

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