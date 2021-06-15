Выяснилось, с кем проводит время супруг Бородиной Курбан Омаров

Ксения Бородина ранее подогрела слухи о своём расставании с Курбаном Омаровым, написав в Instagram в ответ на вопросы поклонников об отношениях с Омаровым. Она отметила, что есть вещи, которые простить нельзя. Самые худшие опасения фанатов звезды "Дома-2", похоже, находят своё подтверждение, так как супруга Бородиной "застукали" в кафе с экс-участницей "Дома-2".

Курбан Омаров уже моделировал в своём Instagram ситуацию с разводом. Мужчина оказался со свидетельством о расторжении брака и паспортом у здания ЗАГСа.

Началось всё с того, что супруги, судя по снимкам в социальных сетях, предпочли отдыхать порознь.

В семейной жизни Бородиной и Курбанова ранее были кризисные моменты.

Примечательно, что Омаров после прежнего конфликта с супругой пытался пообщаться с Настасьей Самбурской.

Теперь же Курбан, по сообщению "СтарХита", выбрал себе в компанию бывшую участницу телестройки.

По информации интернет-издания, Омаров пригласил на свидание 28-летнюю Тату Блюменкранц. Они посидели в столичном "Кафе 288". При встрече он поцеловал девушку в щёку.

"Не скажу, что они долго сидели, поели, весело поболтали. Тата, конечно, заигрывала с супругом Бородиной, но ничего криминального, типа обнимашек, я не заметила. Не будет же он так рисковать в заведении, где толпа народа", — цитирует слова инсайдера "СтарХит".

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