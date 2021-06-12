Доктор Мясников прокомментировал новые ограничения по COVID-19 в Москве

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на введение в Москве ограничительных мер в связи с осложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

По его словам, третья волна пандемии является давно просчитанной реальностью, и у всех была возможность к ней заблаговременно подготовиться. Ранее доктор Мясников неоднократно напоминал, что антитела к коронавирусу появляются в организме лишь через полтора месяца после вакцинации.

"У всех была доступная вакцина и время её сделать в относительно "холодный" период. Чего же не сделали?! А вот теперь мы не имеем права на недовольство и критику!" — написал Александр Леонидович в своём Telegram-канале.

Доктор отметил, что в существующих условиях, когда вакцинирован лишь каждый десятый россиянин, "вакцинированные идут под одну гребёнку с невакцинированными" — то есть соблюдать ограничительные меры приходится и тем, кто находится в относительной безопасности после прививки.

Александр Мясников также раскритиковал слишком, на его взгляд, либеральную позицию властей. Врач задал вопрос: почему можно заставлять носить маски, переводить работников на удалёнку, закрывать рестораны и вводить самоизоляцию вместо того чтобы как можно скорее обеспечить коллективный иммунитет вакцинацией?

"По эффективности это на порядок ниже единственно действенного метода — вакцинации. А вот её-то делать обязательной — нельзя!!! "Не бачу логики…" — посетовал врач.

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