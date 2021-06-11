Орбакайте опубликовала фото с мужем с романтической прогулки на яхте

Певица и актриса Кристина Орбакайте редко делится с поклонниками семейными фотографиями.

Но недавно на своей странице в Instagam звезда опубликовала совместный снимок со своим третьим мужем Михаилом Земцовым.

Орбакайте пожелала своим подписчикам праздничного настроения и хороших выходных.

Супруги отправились на прогулку на яхте по ночной Москве.

Поклонники были рады увидеть семейное фото любимой певицы.

Они пожелали паре долгих лет совместной жизни.

"Шикарная пара!… Долгих лет совместной жизни!", "Очень приятная пара! Талантливая артистка — Кристина!", "Вы идеальная семья, которой можно только восхищаться!", — написали они.

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