Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков пригласил Ольгу Бузову сыграть в спектакле о молодости Иосифа Сталина "Чудесный грузин". Данное решение вызвало волну критики в адрес бывшей ведущей "Дома-2".

О том, почему такое возможно, в интервью изданию Pravda.Ru рассказал народный артист России, лауреат Государственной премии России в Театр "ЛЕНКОМ" Александр Збруев.

"Я не знаю всех тонкостей того, как это произошло. Я не знаю, исходило ли это от главного режиссёра или это как-то связано с драматургией.

Я не знаю, кто такая Бузова и не могу сказать, каким образом она попала во МХАТ не могу сказать.

Может быть, есть человек, который её спонсирует. Сейчас в театрах не так уж много денег, для того, чтобы самостоятельно поставить тот или иной спектакль. Но это просто предположение.

В своё время был такой итальянский режиссёр, который брал людей с улицы и снимал прекрасные фильмы. Например, человек, который снялся в "Похитителе велосипедов", не был актёром.

Всякое бывает в жизни. Какие-то, наверное, случайности существуют. Дай бог, чтобы они были счастливыми. А если они просто, так сказать, закрывают дорогу другим актёрам из этой труппы, то, это, с моей точки зрения, не очень хорошо", — заключил Збруев.