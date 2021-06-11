Матвеев объяснил, почему Бузова сорвалась на крик на сцене МХАТа

Звезда "Дома-2" в попытках показать сильную драматическую игру в постановке МХАТа перешла на крик. Профессиональные артисты смотрят на подобные приёмы как на попытку заменить подлинные эмоции психозом.

Народный артист России, актёр Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев прокомментировал надрыв голосовых связок, который продемонстрировала во время игры на сцене Бузова. Он назвал это давать "петуха перед зрителями".

"Этим сейчас пользуется молодежь, потому что она не может (выдержать) сценический темперамент, подменяет истериками на сцене, криками. Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это все на психоз. Это наигрышем у нас считается", — объяснил Матвеев в интервью телеканалу "360".

Игра Бузовой в постановке "Чудесный грузин" вызвала неодобрение представителей театральных сообществ.

Руководство МХАТа укорили в том, что они пригласили на роль непрофессиональную актрису.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков ранее объяснил, что приглашение Бузовой является попыткой "хайпануть" театру. Ничего плохого в этом Бояков не видит.

Премьера спектакля о Сталине "Чудесный грузин" состоится 11 и 12 июня.

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