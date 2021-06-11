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Поклонники с трудом узнали располневшую Нелли Уварову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". Зрители не сразу узнали актрису, сыгравшую "дурнушку" Катю Пушкарёву.

Нелли Уварова
Нелли Уварова

Сериал 2005 года "Не родись красивой" прославил актрису Нелли Уварову, которая, однако, стала заложником своего образа.

41-летняя актриса продолжает активно сниматься, однако публика упорно видит в Уваровой ту неуклюжую и застенчивую девушку, которая покорила сердца зрителей.

Многие поклонники давно не видели Нелли, поэтому её снимок в студии шоу "Вечерний Ургант" немало удивил публику.

На фотографии запечатлена крупная дама в зелёном платье.

Нелли Уварова на шоу
Нелли Уварова на шоу "Вечерний Ургант"

Заметно изменилась фигура актрисы. Лицо Нелли осталось столь же юным, как и пятнадцать лет назад.

"Нелли Уварову не узнать теперь";

"Поправилась, я с трудом понял, что это она";

"Фигура Нелли к лицу", — высказались фолловеры.

Зрители предположили, что, возможно, актриса находится в положении.

В 2011 году Уварова впервые стала мамой. У неё родилась дочь Ия. В 2016 году в браке с актёром Александром Гришиным у артистки родился сын Игнатий.

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Автор: Елена Былкина
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