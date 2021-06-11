Бузова уверяет, что специально не попадала в ноты на сцене МХАТа

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, что исполнила свою мечту, сыграв на сцене театра шпионку по имени Бэлла Шанталь в спектакле про молодого Сталина. Опережая нападки критиков, новоиспечённая драматическая актриса объяснила, что перед ней не стояла задача спеть хорошо.

Ольга Бузова вспомнила свою детскую мечту стать актрисой. Звезда посетовала, что мама отговорила её поступать в театральный вуз. Вместо этого Ольга пошла учиться на геофак в СпбГУ, который закончила с красным дипломом.

"Мне хотелось, чтобы меня раскрыли как актрису и певицу. В актерской профессии я открываю мир искусства. И этот мир прекрасен. В нем все четко, конкретно и мощно. Я очень жадная до эмоций. Я репетировала свою роль в течение месяца, со мной занимались сценической речью, вокалом. Два дня я провела на сцене, вчера нас отпустили домой только в час ночи", — цитирует слова Ольги "Комсомольская правда".

Бузова предвидела, что её непременно упрекнут в том, что она не попадает в ноты. На это у звезды нашлось своё объяснение.

"Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она — шпионка", — отметила Ольга.

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