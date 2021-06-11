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Бузова уверяет, что специально не попадала в ноты на сцене МХАТа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова объяснила, что исполнила свою мечту, сыграв на сцене театра шпионку по имени Бэлла Шанталь в спектакле про молодого Сталина. Опережая нападки критиков, новоиспечённая драматическая актриса объяснила, что перед ней не стояла задача спеть хорошо.

Бузова уверяет, что специально не попадала в ноты на сцене МХАТа

Ольга Бузова вспомнила свою детскую мечту стать актрисой. Звезда посетовала, что мама отговорила её поступать в театральный вуз. Вместо этого Ольга пошла учиться на геофак в СпбГУ, который закончила с красным дипломом.

"Мне хотелось, чтобы меня раскрыли как актрису и певицу. В актерской профессии я открываю мир искусства. И этот мир прекрасен. В нем все четко, конкретно и мощно. Я очень жадная до эмоций. Я репетировала свою роль в течение месяца, со мной занимались сценической речью, вокалом. Два дня я провела на сцене, вчера нас отпустили домой только в час ночи", — цитирует слова Ольги "Комсомольская правда".

Бузова предвидела, что её непременно упрекнут в том, что она не попадает в ноты. На это у звезды нашлось своё объяснение.

"Вот сейчас критики напишут: Бузова не попадает в ноты, когда поет. Так вот моя Бэлла Шанталь специально не попадает в ноты, потому что она не певица, она — шпионка", — отметила Ольга.

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Ольга Бузова дебют в театре !!! МХАТ аншлаг !!! эксклюзив 💥 премьера спектакля
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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