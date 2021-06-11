Петросян и Степаненко обменялись едкими шутками при разделе имущества

Суд поставил точку в имущественном споре Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Юмористы применили своё главное оружие — испепеляющий юмор, когда решали вопрос о разделе имущества в суде.

Хамовнический суд Москвы постановил разделить имущество бывших супругов поровну. Попытки Елены Степаненко отсудить у звёздного экс-супруга 80% нажитого в браке добра не увенчались успехом.

Артисты юмористического жанра оказались страстными коллекционерами и собирателями предметов искусства. Именно тщательная оценка огромного списка ценностей затянула процесс раздела имущества звёзд.

Как сообщает Пятый канал, Елена Степаненко пыталась задеть супруга, уверяя, что готова оставить экс-супругу шедевр живописи с говорящим названием "Старый дуб".

Евгений Петросян не остался в долгу и тоже блеснул саркастической шуткой. Он объяснил, что собирается оставить бывшей супруге картины под названиями "Современные психопаты", а также "Оккультизм и сексуальность".

Представители суда тоже оказались с юмором, поэтому оставили полотна "Старый дуб", "Оккультизм и сексуальность", "Современные психопаты" Елене Степаненко.

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