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Петросян и Степаненко обменялись едкими шутками при разделе имущества

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Суд поставил точку в имущественном споре Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Юмористы применили своё главное оружие — испепеляющий юмор, когда решали вопрос о разделе имущества в суде.

Петросян и Степаненко обменялись едкими шутками при разделе имущества

Хамовнический суд Москвы постановил разделить имущество бывших супругов поровну. Попытки Елены Степаненко отсудить у звёздного экс-супруга 80% нажитого в браке добра не увенчались успехом.

Артисты юмористического жанра оказались страстными коллекционерами и собирателями предметов искусства. Именно тщательная оценка огромного списка ценностей затянула процесс раздела имущества звёзд.

Как сообщает Пятый канал, Елена Степаненко пыталась задеть супруга, уверяя, что готова оставить экс-супругу шедевр живописи с говорящим названием "Старый дуб".

Евгений Петросян не остался в долгу и тоже блеснул саркастической шуткой. Он объяснил, что собирается оставить бывшей супруге картины под названиями "Современные психопаты", а также "Оккультизм и сексуальность".

Представители суда тоже оказались с юмором, поэтому оставили полотна "Старый дуб", "Оккультизм и сексуальность", "Современные психопаты" Елене Степаненко.

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Чем закончился суд Петросяна и Степаненко?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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