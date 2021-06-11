Почему продюсер Лободы ополчилась на Киркорова

То, с какой стремительностью развивается конфликт продюсера Лободы и Филиппа Киркорова, наводит специалистов в сфере шоу-бизнеса на определённые подозрения.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, с каким усердием Киркоров и Нателла Крапивина записывают на видео взаимные публичные оскорбления.

У фолловеров создаётся впечатление, что тексты двум непримиримым противникам сочиняет копирайтер, а они лишь старательно озвучивают заученные фразы перед камерой.

О том, что противостояние было придумано сознательно ради хайпа, считает музыкальный критик Евгений Бабичев, который объяснил, почему поссорились Киркоров и Лобода.

"Нателла Крапивина так отреагировала на выходку Киркорова, как будто она первый год в шоу-бизнесе. Она достаточно серьёзный игрок. Имея такой опыт, тем более странно видеть такую реакцию. Когда провокация на грани фола, это все понимают, — движущая сила шоу-бизнеса. Ей ли это не знать? Лобода этот приём сама неоднократно использовала Я вполне допускаю, что это может быть взаимный пиар, потому что принимать такие конфликты за чистую монету в шоу-бизнесе, это вообще дело неблагодарное", — выразил своё мнение Бабичев в беседе с NEWS. ru.

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